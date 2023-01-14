Долар в Україні просів, але експерти прогнозують чергове здорожчання: коли його чекати

Розвиток подій на фронті дотепер є одним із факторів, які впливають на курс в Україні

Ціни на валюту в Україні можуть підскочити вже найближчим часом. Згідно з прогнозами експертів у січні — лютому курс долара США може зрости до 41 — 42 гривень за один "зелений".

Таку інформацію економіст Олександр Хмелевський озвучив у коментарі для видання УНІАН, зазначивши, що, в більшості своїй, ситуація все ж залежатиме від того, як розвиватимуться події на фронті. За його словами, якщо росія все ж здійснить ще один наступ зі східного напрямку, то українська національна валюта може просісти.

"Якщо взимку відбудеться новий масований наступ росії, то курс готівкової гривні може істотно знизитися. Також у разі затримки надходжень міжнародних кредитів або зменшення їх обсягу тиск на гривню може посилитися", – пояснив він.

Також Хмелевський повідомив, що різкого стрибка цін на безготівкову валюту у найближчі місяці очікувати точно не варто, адже Нацбанк має певні резерви, які допоможуть уникнути потужної девальвації гривні.

Що відбувається з курсом 14 січня

Ситуація в обмінниках із доларом США станом на суботу, 14 січня, за даними фінансового порталу "Мінфін" виглядає так:

купівля — 40,45 гривні,

продаж — 40,56 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами аналітиків, буде з курсом найближчим часом, враховуючи підвищений попит на валюту в країні.