Очікується стрибок курсу долара: експерт дав прогноз на 2023 рік

Курс валюти протягом цього року безпосередньо залежатиме від ситуації на фронті

Ситуація на валютному ринку в Україні може значно змінитись. Існує ймовірність, що до кінця 2023 року курс долара зросте до 45,8 грн.

З літа Нацбанк України тримає курс американського долара на рівні 36,5 грн. Проте протягом поточного року він уже може становити в середньому 42,2 грн, а ближче до Нового року, згідно з розрахунками Кабінету міністрів, зрости ще більше. Про це Gazeta.ua розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Реальний курс та інфляція не можна незрівнянні з цифрами на папірці. Давати точні курсові прогнози на цей рік складно через низку факторів, які безпосередньо не залежать від України. Наприклад, на ослабленні гривні може наполягати МВФ, адже валютний курс створює дисбаланси на валютному ринку. Крім того, ослаблення гривні вигідне уряду, адже від цього залежатимуть доходи бюджету, зокрема, від експорту. Але головний фактор – це війна", — зазначив Новак.

За його словами, курс валюти цього року безпосередньо залежатиме від ситуації на фронті й того, закінчиться війна 2023-го чи розтягнеться далі.

Експерт наголосив, що на цей час немає жодних ризиків для курсу гривні. Нацбанк зможе стримати коливання валюти у разі різкої зміни.

"Завдяки великій фінансовій допомозі від західних партнерів у нас зараз майже рекордний золотовалютний резерв – близько 28 мільярдів доларів. Це підтримує більш-менш стабільний курс гривні. Крім того, Україна уклала договір з ЄС про допомогу на 18 мільярдів доларів. Це також фактор, що дозволяє уряду та Нацбанку підтримувати економічну ситуацію. Курс — це індикатор, який схожий на нервову систему в організмі. Він реагує на будь-які зміни. Можливість гасити панічні настрої та коливання є. У разі критичної ситуації Нацбанк задіює резерви", — додав експерт.

За даними сайту "Мінфін", сьогодні, 18 січня, середній курс долара в українських банках становить 40,10 грн (купівля) та 40,60 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 40,4 грн, а продають по 40,5 грн. Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс долара в Україні 18.01.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Герман Марченко розповів, що буде з курсом долара до 22 січня.

Додамо, що опитування Нацбанку показало: український бізнес очікує через рік посилення девальвації гривні в обмінниках до 42,59 за долар. Третина представників бізнесу вважають, що курс 2023 року коливатиметься між 42 та 44 гривнями. Тих же, хто очікує, що долар коштуватиме від 38 до 40 гривень, стало вдвічі менше.