Долар і євро в Україні підуть вгору: зроблено прогноз на 2023 рік

Вартість долара зросте на кілька гривень на рік, вважають представники бізнесу

В Україні продовжує зміцнюватися гривня. Проте бізнесмени України пророкують вартості американської валюти неминуче зростання.

Свої оцінки того, як може змінитися курс долара протягом 12 місяців, вони висловили в опитуванні Нацбанку. Бізнес очікує на посилення девальвації національної валюти. Очікується середнє значення курсу в обмінках за рік у 42,59 грн/дол. Ще на початку другої половини 2022 року очікувався рівень 41,93 грн/дол за рік.

Третина представників бізнесу вважають, що курс у 2023 році коливатиметься між 42 та 44 гривнями. Тих же хто очікує, що долар коштуватиме від 38 до 40 гривень, стало вдвічі менше. Проведено опитування було у четвертому кварталі 2022 року.

Зазначимо, що на тлі всього аналітики вважають, що курс євро зміцниться щодо долара. Зростання очікують у рамках 1,1 — 1,5. За даними сайту "Мінфін" на 17 січня курс долара в обмінних пунктах України становить у середньому 40,450/40,565 грн, курс євро своєю чергою 42,650/42,87 грн.

Курс валют в Україні

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