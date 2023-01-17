Доллар и евро в Украине пойдут вверх: сделан прогноз на 2023 год

Стоимость доллара вырастет на несколько гривен за год, считают представители бизнеса

В Украине продолжает укрепляться гривна. Однако отечественные бизнесмены предсказывают американской валюте неизбежный рост.

Свои оценки того, как может измениться курс доллара в течение 12 месяцев, они выразили в опросе Нацбанка. Бизнес ожидает через год усиления девальвации национальной валюты в обменниках до 42,59 грн/долл..

Треть представителей бизнеса считают, что курс в 2023 году будет колебаться между 42 и 44 гривнами. Тех же, кто ожидает, что доллар будет стоить от 38 до 40 гривен, стало в два раза меньше. Проведен опрос был в четвёртом квартале 2022 года.

Отметим что на фоне всего аналитики считают, что курс евро укрепится по отношению к доллару. Рост ожидают в рамках 1,1-1,5. По данным сайта "Минфин" на 17 января курс доллара в обменных пунктах Украины составляет в среднем 40,450/40,565 грн, курс евро в свою очередь 42,650/42,87 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на резкий скачок доллара в Украине могут повлиять события на фронте. Если россия пойдет в наступление, доллар вырастет.

В то же время напомним заявление нардепа из комитета ВР по экономическому развитию Александра Мариковского, что прогнозы некоторых экономистов о взлете курса доллара до 50 гривен являются паническими. У Украины есть хорошие инструментарии, которые помогают поддерживать экономику. В 2023 году курс может держаться на уровне 41 гривны.