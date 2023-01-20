Доллар просядет? Украинцам посоветовали не покупать валюту сейчас и дали обнадеживающий прогноз

Пока покупать валюту не стоит, ведь эксперт прогнозирует удешевление

Неутешительные прогнозы экономистов по поводу резкого скачка наличной валюты в Украине почти до 90 гривен за доллар, к счастью, не стали реальностью. По мнению первого вице-президента Торгово-промышленной палаты, члена Украинского совета бизнеса Михаила Непрана, украинская экономика закончила 2022 год довольно неплохо, и именно это помогло нашей стране удержаться от прогнозируемого большинством удорожания валюты США.

Об этом он рассказал изданию "ЭП", отметив, что большую роль в сдерживании инфляции сыграла международная помощь, ведь основная часть украинского бюджета — средства наших союзников. В то же время, адаптироваться к крайне тяжелому военному времени удалось и украинскому бизнесу.

"Как ни странно, но уже прошла середина января, а пока пессимистических прогнозов экономики — "все пропало", "доллар по 90 грн", "рост цен на продукты на 200%" — нет и, скорее всего, не будет", – объяснил эксперт.

Также Непран добавил, что в ближайшее время курс доллара и евро будет относительно стабильным. Более того, вполне вероятно даже снижение цен до 36-38 гривен за доллар. Поэтому тем, кто собирается покупать валюту, спешить не нужно — цены просядут.

Что происходит с курсом в пятницу, 20 января

По данным финансового портала "Минфин", американская валюта в течение сегодняшних суток будет стоить при покупке — 40,32 гривны, в то же время продажа обойдется в 40,40 грн.

Цены на евро в последний рабочий день недели будут такими:

покупка — 43,10 гривны,

продажа — 43,30 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты прочат очередной скачок цен на американскую валюту в украинских обменниках уже во втором полугодии 2023 года. По мнению экономиста Андрея Новака, рыночный курс гривны может снизиться на 10-15%.