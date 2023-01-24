Доллар в феврале должен быть стабильным, но есть нюанс: мнение эксперта

Есть факторы, которые предсказать невозможно

Украинские экономисты продолжают подтверждать свои прошлогодние прогнозы на курс доллара в Украине. Ожидается, что и в будущем месяце он сохранит стабильность.

Согласно прогнозу руководится аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия для OBOZREVATEL, колебания из-за бюджетных выплат в конце года успокоятся и валюта будет укрепляться.

Пока факторов, которые могли бы негативно повлиять на стоимость не наблюдается. Гривна укрепилась и продолжит это делать, в первую очередь благодаря наполнению бюджета извне, уверен Паращий.

Эксперт не ожидает появления давящих факторов, например, зерновое соглашение в будущем месяце пересматривать не будут. Однако любая эскалация может давить на гривну. Речь как о геополитических изменениях, так и о военной составляющей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стабильный курс доллара ожидается экспертами и на последней неделе января. Даже больше — часть аналитиков считает, что возможно понижение стоимости валюты.