Коливання курсу будуть: чого українцям варто чекати від долара найближчими днями

Эксперт дал прогноз до 17 февраля

У лютому ситуація на валютному ринку України залишається відносно стабільною. Фінансовий аналітик Олексій Козирєв розповів, чого очікувати від курсу долара до кінця поточного робочого тижня і чи відбудуться суттєві коливання.

Так, за словами експерта, до 17 лютого в касах банків котирування готівкового долара під час купівлі/продажу коливатимуться в таких межах — від 39,30 до 40,65 грн/дол.. На міжбанку долар буде в межах коридору від 36,56 до 36,93 грн, передає Мінфін.

"Більшість банків та обмінників фінкомпаній працюватимуть у форматі "з обороту", з періодичною зміною своїх цінників, залежно від поведінки пари євро/долар на міжнародних ринках. У більшості обмінок фінкомпаній та в касах банків цього тижня спред між купівлею/продажем валюти перебуватиме в межах: по долару — від 20 копійок до 60 копійок, а по євро — від 25-30 копійок до 1 гривні", — зазначив Козирєв.

Також аналітик наголосив, що до кінця тижня в обмінниках фінкомпаній цінники по долару будуть у таких межах — коридор купівлі та продажу від 39,50 до 40,30 гривень.

Розкид котирувань по готівковому долару та євро в банках очікується значно ширшим, ніж в обмінниках фінансових компаній.

Зазначимо, що сьогодні, 14 лютого, на чорному ринку долар купують по 39,90 грн, а продають по 40. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт компанії Esperio Олександр Болтян зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на 2023 рік.