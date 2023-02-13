Долар утримує позиції, але ненадовго: чого чекати від курсу найближчим часом

За прогнозами експертів, гривня стрімко зміцнюватиметься

В українських обмінниках продовжують зменшуватися ціни на валюту. Зокрема, американський долар поступово прямує до позначок у 39,50 — 39,70 гривень.

Як пише ресурс finance.ua, ще тиждень тому готівковий долар США становив 40,2 гривні за один "зелений". За словами дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антона Курінного, поки на українському ринку спостерігається відчутний дефіцит валюти, однак гривня продовжує укріплюватися.

"Можливо, встигнемо "доторкнутися" до рівнів 39,50−39,70 гривні за долар, але, швидше за все, повернемося до 40,00−40,50 гривні за долар", — пояснив експерт.

Курінний також додав, що останнім часом панічних настроїв на валютному ринку немає, однак негативні чинники все ще здатні повпливати на послаблення національної валюти.

Що з цінами сьогодні

За даними "Мінфіну", курс долара у перший робочий день тижня, 13 лютого, у порівнянні з учорашніми цінами, знову здешевшав:

купівля — 39,90 гривень (у неділю — 39,50 гривень),

продаж — 40,00 гривень (учора — 40,05 гривень).

Європейська валюта у понеділок коштуватиме:

купівля — 42,37 гривні,

продаж — 42,60 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яких умов американський долар демонструватиме стабільність до кінця поточного тижня, з 13 по 19 лютого.