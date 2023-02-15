Долар в Україні може подорожчати: названо строки

Є шляхи втримання курсу, які можуть продукувати вигідніші умови за депозитами

Українській економіці вдалося уникнути сценарію з вартістю по 100 грн за долар. Та загроза меншого, але все ж таки знецінення національної валюти досі є. Наразі вартість американської валюти тримається нижче як 40 гривень за одиницю, але перспективи інші.

Про це пише Gsminfo. Згідно з прогнозами, курс долара 2023 року не повинен підскочити вище за 50 грн. Зростання очікується ближче до кінця року. Детальні прогнози — річ непроста, адже багато що залежить від ситуації на фронті.

Водночас українська економіка має профіцит ліквідності і це створює загрозу для курсової стабільності, розповідає голова НБУ Андрій Пишний. У Нацбанку намагаються впоратися із ситуацією, зменшивши обіг готівки і залученням вкладів у банки. Очікується, що умови депозитів скоро будуть змінюватися.

Наразі ж вартість валюти на готівковому ринку становить:

долар — 39,8/39,9 грн

євро — 42,4/42,58 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що долар перетнув психологічну позначку у 40 грн напередодні, він подешевшав. Найближчим часом очікується подальше зміцнення гривні.