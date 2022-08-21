Долар по 100 гривень? Економіст пояснив, за яких умов курс на чорному ринку суттєво зросте

Економісти кажуть, що ситуація може бути ще гіршою до кінця року

В Україні за останній тиждень курс долара відносно гривні зріс в середньому на 75 копійок. Станом на ранок 21 серпня банки купують долар по 40 грн, а продають по 40,85 грн. На чорному ринку ситуація дещо інша — тут американську валюту купують по 40,65 грн, а продають по 40,89 грн, передає Мінфін.

При цьому офіційний курс Національного банку України закріпився на рівні 36.56 грн за долар, але фізичні особи не можуть купувати валюту за такою ціною.

Курс валют в Україні 21 серпня

Тим часом деякі експерти кажуть, що подальша доля американської валюти в Україні буде напряму залежати від результатів Збройних сил на фронті. Таку думку в коментарі "Главреду" озвучив економіст Олег Соскін.

За словами експерта, гривня буде стабільна, якщо українські військові не дадуть росіянам захопити шматок Донецької області, а також звільнять правий берег Херсона.

"Оскільки надійдуть 8 мільярдів євро, курс залишиться приблизно таким же, як зараз — 40-45 гривень за долар. Може бути, навіть трохи зміцниться — до 38", — пояснив експерт.

У випадку, якщо українським військовим не вдасться втілити те, про що економіст сказав вище, — курс долара може серйозно стрибнути вгору.

"Якщо ж, не дай Боже, віддадуть ці території, і росія почне наступ на Миколаїв і далі, курс досягне 60 гривень за долар, для початку. А до кінця року, якщо ситуація "замерзне" — 100", — підсумував Соскін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економічний експерт Борис Кушнірук припустив, що Національний банк може вдатися до послаблення гривні. До цього, зокрема, може підштовхнути значний розрив між офіційним та готівковим курсом.