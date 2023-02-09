Долар перетнув психологічну позначку: чи варто чекати від курсу сюрпризів найближчим часом

Вже найближчим часом курс в обмінниках може впасти до позначки у 39,7 гривні

Готівковий курс американського долара в Україні поступово наближатиметься до офіційних розцінок.

Таку думку у коментарі "24 каналу" висловила директорка Департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. За її словами, такий розвиток подій ймовірний при умові, що ослаблення попиту на готівкову і посилення попиту на безготівкову валюту серед українців утримуватиметься й надалі.

"До 12 лютого, велика ймовірність, валютний ринок зробить спроби подолати психологічну позначку 40 гривень за долар, але минулого тижня цей рівень виявився занадто міцним. Швидше за все, цього тижня готівковий курс буде коливатися навколо цієї позначки в діапазоні 39,7 — 40,4 гривні за долар", — пояснила вона.

Скільки коштує валюта у четвер, 9 лютого

Якщо розглянути сьогоднішню ситуацію в обмінниках, то прогнози експертів щодо наближення готівкового курсу до офіційного, дійсно справджуються. Зокрема, за даними фінансового порталу "Мінфін", у четвер долар знову подешевшав, перетнувши позначку у 40 гривень:

купівля — 39,95 гривні,

продаж — 40,1 гривні.

Ціни на європейську валюту 9 лютого виглядатимуть так:

купівля — 42,55 гривні,

продаж — 42,80 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який прогноз щодо цін на валюту до кінця 2023 року зробив експерт Василь Фурман.

Також нагадаємо, що деякі економісти спрогнозували здорожчення американського долара до позначки у 43 гривень за один "зелений".