Доллар в Украине может подорожать: названы сроки

Есть пути удержания курса, которые могут продуцировать более выгодные условия по депозитам

Украинской экономике удалось избежать сценария со стоимостью по 100 грн за доллар. Однако угроза меньшего, но все же обесценивания национальной валюты по-прежнему есть. Стоимость американской валюты держится ниже 40 гривен за единицу, но перспективы другие.

Об этом пишет GSMinfo. Согласно прогнозам, курс доллара в 2023 не должен подскочить выше 50 грн. Рост ожидается ближе к концу года. Подробные прогнозы — дело непростое, ведь многое зависит от ситуации на фронте.

В то же время украинская экономика имеет профицит ликвидности и это создает угрозу для курсовой стабильности, рассказывает глава НБУ Андрей Пышный. В Нацбанке пытаются справиться с ситуацией, уменьшив оборот наличных и привлечением вкладов в банки. Ожидается, что условия депозитов скоро будут меняться.

Сейчас стоимость валюты на наличном рынке составляет:

доллар — 39,8/39,9 грн

евро — 42,4/42,58 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что доллар пересек психологическую отметку в 40 грн накануне, он подешевел. В ближайшее время ожидается дальнейшее укрепление гривны.