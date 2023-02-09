Доллар пересек психологическую отметку: стоит ли ждать от курса сюрпризов в ближайшее время

Уже в ближайшее время курс в обменниках может упасть до отметки в 39,7 гривны

Наличный курс американского доллара в Украине будет постепенно приближаться к официальным расценкам.

Такое мнение в комментарии "24 каналу" высказала директор Департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. По ее словам, такое развитие событий возможно при условии, что ослабление спроса на наличную и усиление спроса на безналичную валюту среди украинцев будет удерживаться и дальше.

"До 12 февраля, большая вероятность, валютный рынок сделает попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком прочным. Скорее всего, на этой неделе наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 — 40, 4 гривны за доллар", — объяснила она.

Сколько стоит валюта в четверг, 9 февраля

Если рассмотреть сегодняшнюю ситуацию в обменниках, то прогнозы экспертов по приближению наличного курса к официальному действительно сбываются. В частности, по данным финансового портала "Минфин", в четверг доллар снова подешевел, перейдя отметку в 40 гривен:

покупка — 39,95 гривны,

продажа — 40,1 гривны.

Цены на европейскую валюту 9 февраля будут выглядеть так:

покупка — 42,55 гривны,

продажа — 42,80 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой прогноз по ценам на валюту до конца 2023 года сделал эксперт Василий Фурман.

Также напомним, что некоторые экономисты спрогнозировали удорожание американского доллара до отметки 43 гривен за один "зеленый".