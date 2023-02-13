Доллар удерживает позиции, но ненадолго: чего ждать от курса в ближайшее время

По прогнозам экспертов, гривна будет стремительно укрепляться

В украинских обменниках продолжает снижаться цена валюты. В частности, американский доллар постепенно стремится к отметкам в 39,50-39,70 грн.

Как пишет ресурс finance.ua, еще неделю назад наличный доллар стоил 40,2 грн за один "зеленый". По словам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куринного, пока на украинском рынке наблюдается ощутимый дефицит валюты, однако гривна продолжает укрепляться.

"Возможно, успеем "прикоснуться" к уровням 39,50-39,70 грн за доллар, но, скорее всего, вернемся к 40,00-40,50", — пояснил эксперт.

Куринной также добавил, что в последнее время панических настроений на валютном рынке нет, однако негативные факторы все еще способны повлиять на ослабление национальной валюты.

Что с ценами сегодня

По данным "Минфина", курс доллара в первый рабочий день недели, 13 февраля, по сравнению со вчерашними ценами, снова снизился:

покупка — 39,90 грн (в воскресенье — 39,50),

продажа — 40,00 грн (вчера — 40,05).

Европейская валюта в понедельник стоит:

покупка — 42,37 грн,

продажа — 42,60 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, при каких условиях американский доллар будет демонстрировать стабильность до конца текущей недели с 13 по 19 февраля.