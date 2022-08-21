Доллар по 100 гривен? Экономист объяснил, при каких условиях курс на черном рынке существенно возрастет

Экономисты говорят, что ситуация может быть еще хуже до конца года

В Украине за последнюю неделю курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 75 копеек. По состоянию на утро 21 августа банки покупают доллар по 40 грн, а продают по 40,85 грн. На черном рынке ситуация несколько иная – здесь американскую валюту покупают по 40,65 грн, а продают по 40,89 грн, передает Минфин.

При этом официальный курс Национального банка закрепился на уровне 36.56 грн за доллар, но физические лица не могут покупать валюту по такой цене.

Курс валют в Украине 21 августа

Между тем, некоторые эксперты говорят, что дальнейшая судьба американской валюты в Украине будет напрямую зависеть от результатов Вооруженных сил на фронте. Такое мнение в комментарии "Главреду" озвучил экономист Олег Соскин.

По словам эксперта, гривна будет стабильна, если украинские военные не дадут россиянам захватить кусок Донецкой области, а также освободят правый берег Херсона.

"Поскольку поступят 8 миллиардов евро, курс останется примерно таким же, как сейчас — 40-45 гривен за доллар. Может быть, даже немного укрепится — до 38", — пояснил эксперт.

В случае, если украинским военным не удастся воплотить то, о чем экономист сказал выше, курс доллара может серьезно прыгнуть вверх.

"Если же, не дай Бог, отдадут эти территории, и россия начнет наступление на Николаев и дальше, курс достигнет 60 гривен за доллар, для начала. А до конца года, если ситуация "замерзнет" — 100", — подытожил Соскин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономический эксперт Борис Кушнирук предположил, что Национальный банк может прибегнуть к ослаблению гривны. К этому может подтолкнуть значительный разрыв между официальным и наличным курсом.