Колебания курса будут: чего украинцам стоит ждать от доллара в ближайшие дни

Эксперт дал прогноз до 17 февраля

В феврале ситуация на валютном рынке Украины остается относительно стабильной. Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал, чего ожидать от курса доллара до конца текущей рабочей недели и произойдут ли существенные колебания.

Так, по словам эксперта, до 17 февраля в кассах банков котировки наличного доллара при покупке/продаже будут колебаться в следующих пределах — от 39,30 до 40,65 грн/долл. На межбанке доллар будет в пределах коридора от 36,56 до 36,93 грн, передает Минфин.

"Большинство банков и обменников финкомпаний будут работать в формате "с оборота", с периодической сменой своих ценников, в зависимости от поведения пары евро/доллар на международных рынках. В большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков на этой неделе спред между покупкой/продажей валюты будет находиться в пределах: по доллару — от 20 копеек до 60 копеек, а по евро — от 25−30 копеек до 1 гривны", — отметил Козырев.

Также аналитик подчеркнул, что до конца недели в обменниках финкомпаний ценники по доллару будут в следующих пределах — коридор покупок и продаж от 39,50 до 40,30 гривен.

Разброс котировок по наличному доллару и евро в банках ожидается значительно более широким, нежели в обменниках финансовых компаний.

Отметим, что сегодня, 14 февраля, на черном рынке доллар покупают по 39,90 грн, а продают по 40. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт компании Esperio Александр Болтян сделал прогноз по курсу доллара в Украине на 2023 год.