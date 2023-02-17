Курс не втримається? Чи варто чекати на ще більше падіння долара до кінця зими

Експерт розповів, що буде з валютою до кінця лютого

До кінця лютого ситуація на валютному ринку України різкими стрибками цін не дивуватиме, однак американський долар продовжуватиме поступово дешевшати. Попередньо, за тиждень-два валюта США може просісти на ще 10-20 копійок.

Таку думку керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій висловив у коментарі виданню OBOZREVATEL. За словами фахівця, зараз в країні немає тих факторів, які могли б суттєво повпливати на курс.

"Поки що немає таких серйозних причин, щоб курс долара зростав, крім очевидних якихось ризиків, наприклад, ескалації, які можуть вплинути та створити якісь панічні настрої. Ми бачимо, що той тиск на гривню, який фактично почався в кінці минулого року через великий приплив гривні за рахунок бюджетних витрат, він поступово слабшає. Відповідно, курс долара теж трохи йде меншим. Скоріше за все, ця тенденції в найближчі тиждень-два залишиться", – пояснив він.

Також Паращій додав, що надалі курс американської валюти продовжуватиме знижуватися і до кінця лютого може впасти ще на 10-20 копійок.

Скільки коштує валюта в обмінниках сьогодні

За даними фінансового порталу "Мінфін" американська валюта у порівнянні з минулоденними позначками просіла, однак не суттєво. Зокрема, у п'ятницю, 17 лютого, долар США коштуватиме:

купівля — 39,74 гривні,

продаж — 39,85 гривні.

Європейська валюта в останній робочий день тижня обійдеться:

42,03 гривні,

42,39 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на минулому тижні американській валюті нарешті вдалося перетнути психологічну позначку у 40 гривень, однак за прогнозами експертів здешевшання валюти може бути не довготривалим.