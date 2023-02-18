Що буде з курсом долара у березні: прогноз експерта

Валютні прогнози дуже оптимістичні

Курс долара в Україні продовжує неухильно знижуватися вже кілька днів поспіль. Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко вважає, що в березні ситуація на валютному ринку схожа на лютневу.

Про це він розповів у коментарі 24 каналу. У лютому валютний "коридор" було сформовано на найближчі півтора-два місяці. Очікувані коливання американської валюти 39,5 – 41 грн.

На стабільність курсу впливатимуть стабільність ставки НБУ, баланс між попитом та пропозицією за допомогою валютних депозитів, допомога з-за кордону, отримання Україною валютної виплати за імпортоване зерно, зміцнення банківської системи. Також на 2023 рік досить оптимістичний прогноз щодо рівня інфляції, що позначиться на курсі. На 18 лютого середня вартість долара в Україні 39,8/39,933 грн, євро — 42,05/42,343 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця року долар може вирости до 50 грн. Експерти також вважають, що зниження курсу нижче за 40 грн тимчасове і вартість американської валюти відкотиться назад.