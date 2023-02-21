Долар в Україні поки що буде стабільним, але за однієї умови

Банкір Ганна Золотько дала прогноз щодо курсу долара до 26 лютого

Курс долара в Україні ближче до кінця лютого не здивує українців різкими коливаннями та "стрибками". Попри спроби розхитати курс, найближчим часом це навряд чи вийде.

На початку минулого тижня курс долара активно знижувався, а до середи взагалі досяг позначок на рівні 39,7 – 39,8 гривні за долар. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, повідомляє 24 канал.

"Востаннє такі рівні фіксувалися у грудні 2022 року. Зміцнення гривні зумовлене зниженням попиту на готівкову іноземну валюту. З одного боку, через збільшення популярності інструменту купівлі валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, з іншого, через поступове пожвавлення споживчого попиту ", — сказала Золотько.

За її словами, наприкінці минулого тижня вартість "зеленого" трохи зросла. Проте вже до понеділка, після чергової спроби учасників ринку закріпити курсовий тренд, що зростає, гривня зупинилася на рівні 39,75 – 39,9 грн за долар.

Що буде з доларом до кінця поточного тижня

Експерт вважає, що цього тижня учасники готівкового ринку спробують у черговий раз розгорнути курсовий тренд у зв’язку з майбутніми виплатами заробітних плат українцям. Банкір наголосила, що якщо ці спроби не будуть підтримані реальним попитом, істотного зростання курсу очікувати не варто.

"На мою думку, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня перебуватиме в коридорі 39,5 – 40,3 гривні за долар" – прогнозує Золотько.

Зазначимо, що за даними "Мінфін", сьогодні, 21 лютого, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 39,95 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 39,70 грн, а продають по 39,80 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Гетьман зробив прогноз щодо курсу долара і розповів, чого українцям варто чекати від валюти цієї весни.