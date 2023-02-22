Курс доллара может пойти вверх в марте: назван низший предел

Цена доллара уверенно снижается

Курс доллара в марте может быть таким же, как в феврале или продолжить падение. В то же время дефицит наличной национальной валюты у украинцев сдерживает рост курса.

В этом уверен дилер департамента глобальных рынков OTP Bank Антон Куренный, считающий, что при снижении наличного курса доллара еще на 10 или 20 копеек, он потом поползет вверх. Он называет цифру в 39,5 грн за доллар. Именно после этого предела, по мнению эксперта, американская валюта начнет дорожать.

Куренный также констатирует, что в настоящее время валюта не пользуется сильным спросом. При этом курс приближается к цифре, названной Куренным. Курс снижается как на черном рынке, так и в банковских учреждениях. Стоимость валюты на наличном рынке по состоянию на 22 февраля достигла следующих значений (данные сайта "Минфин"):

доллар — 39,517/39,65 грн,

евро — 41,820/42 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что курс до конца февраля будет стабилен. Его устойчивости и низкому спросу на иностранную валюту в наличных способствуют, в том числе и краткосрочные трехмесячные депозиты от банков.