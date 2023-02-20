Долар залишається стабільним? Банкір назвав 10 чинників, які впливатимуть на курс

Герман Марченко пояснив, із чим пов'язана стабільність курсу

Впродовж 20-26 лютого ситуація на валютному ринку України буде стабільною і прогнозованою. Перш за все, на це впливатимуть 10 вагомих економічних і соціально-психологічних чинників.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко, зазначивши, що очікуваний психологічний тиск через річницю повномасштабного вторгнення буде малоефективним і не призведе до панічних настроїв у суспільстві.

За словами Марченка, на курс впливатимуть такі чинники:

помірна інфляція, що за підсумками січня була меншою за 1%;

стабільна облікова ставка на рівні 25%;

відсутність змін в офіційному курсі валют,

макрофінансова допомога від країн Заходу, що становить в середньому 4 млрд дол. на місяць;

валютні надходження за експорт збіжжя;

суттєва міжнародна матеріально-технічна допомога для подолання наслідків ворожої агресії в енергетичному секторі;

пакет військової допомоги для протистояння ворогові;

професійна робота ЗСУ в боротьбі з ворогом;

психологічна стійкість суспільства, "імунітет" витримки до нових викликів війни;

міжнародні гарантії щодо підтримки України до остаточної перемоги у війні.

"У найскладніший для країни час ми раз по раз доводимо, що здатні акумулювати необхідний ресурс, щоб рухатися в напрямі перемоги. Таким чином, протягом наступних семи днів на готівковому валютному ринку триватиме період стабільності і прогнозованості — курс долара залишатиметься в межах 39,5-41 грн", — пояснив експерт.

Які ціни в обмінниках сьогодні

Як повідомляє фінансовий портал "Мінфін", американська валюта продовжує падати в ціні. Зокрема, порівняно з учорашніми позначками, долар США у понеділок, 20 лютого, здешевшав ще на 2 копійки:

купівля — 39,78 (вчора — 39,80 гривень),

продаж — 39,87 гривні (у неділю — 39,90 гривень).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця 2023 року американська валюта знову може підскочити в ціні. Таку думку висловив голова НБУ Андрій Пишний.