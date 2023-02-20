Долар залишається стабільним? Банкір назвав 10 чинників, які впливатимуть на курс
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Герман Марченко пояснив, із чим пов'язана стабільність курсу
Впродовж 20-26 лютого ситуація на валютному ринку України буде стабільною і прогнозованою. Перш за все, на це впливатимуть 10 вагомих економічних і соціально-психологічних чинників.
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко, зазначивши, що очікуваний психологічний тиск через річницю повномасштабного вторгнення буде малоефективним і не призведе до панічних настроїв у суспільстві.
За словами Марченка, на курс впливатимуть такі чинники:
- помірна інфляція, що за підсумками січня була меншою за 1%;
- стабільна облікова ставка на рівні 25%;
- відсутність змін в офіційному курсі валют,
- макрофінансова допомога від країн Заходу, що становить в середньому 4 млрд дол. на місяць;
- валютні надходження за експорт збіжжя;
- суттєва міжнародна матеріально-технічна допомога для подолання наслідків ворожої агресії в енергетичному секторі;
- пакет військової допомоги для протистояння ворогові;
- професійна робота ЗСУ в боротьбі з ворогом;
- психологічна стійкість суспільства, "імунітет" витримки до нових викликів війни;
- міжнародні гарантії щодо підтримки України до остаточної перемоги у війні.
"У найскладніший для країни час ми раз по раз доводимо, що здатні акумулювати необхідний ресурс, щоб рухатися в напрямі перемоги. Таким чином, протягом наступних семи днів на готівковому валютному ринку триватиме період стабільності і прогнозованості — курс долара залишатиметься в межах 39,5-41 грн", — пояснив експерт.
Які ціни в обмінниках сьогодні
Як повідомляє фінансовий портал "Мінфін", американська валюта продовжує падати в ціні. Зокрема, порівняно з учорашніми позначками, долар США у понеділок, 20 лютого, здешевшав ще на 2 копійки:
купівля — 39,78 (вчора — 39,80 гривень),
продаж — 39,87 гривні (у неділю — 39,90 гривень).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця 2023 року американська валюта знову може підскочити в ціні. Таку думку висловив голова НБУ Андрій Пишний.