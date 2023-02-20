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Доллар остается стабильным? Банкир назвал 10 факторов, влияющих на курс

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Курс валют сегодня, прогноз эксперта Новость обновлена 20 февраля 2023, 12:07
Курс валют сегодня, прогноз эксперта

Герман Марченко объяснил, с чем связана стабильность курса

20-26 февраля ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной и прогнозируемой. Прежде всего, на это повлияют 10 весомых экономических и социально-психологических факторов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко, отметив, что ожидаемое психологическое давление из-за годовщины полномасштабного вторжения будет малоэффективным и не приведет к паническим настроениям в обществе.

По словам Марченко, на курс будут влиять следующие факторы:

  • умеренная инфляция, которая по итогам января была менее 1%;
  • стабильная учетная ставка на уровне 25%;
  • отсутствие изменений в официальном курсе валют;
  • макрофинансовая помощь от стран Запада, составляющая в среднем 4 млрд долл. в месяц;
  • валютные поступления от экспорта зерна;
  • существенная международная материально-техническая помощь для преодоления последствий вражеской агрессии в энергетическом секторе;
  • пакет военной помощи для противостояния врагу;
  • профессиональная работа ВСУ в борьбе с врагом;
  • психологическая устойчивость общества, "иммунитет" выдержки к новым вызовам войны;
  • международные гарантии поддержки Украины до окончательной победы в войне.

"В самое сложное для страны время мы то и дело доказываем, что способны аккумулировать необходимый ресурс, чтобы двигаться в направлении победы. Таким образом, в течение следующих семи дней на наличном валютном рынке будет продолжаться период стабильности и прогнозируемости — курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 грн", — пояснил эксперт.

Какие цены в обменниках сегодня

Как сообщает финансовый портал "Минфин", американская валюта продолжает падать в цене. По сравнению с прошлыми отметками, доллар США в понедельник, 20 февраля, подешевел еще на 2 копейки:

  • покупка — 39,78 (вчера — 39,80 гривны),
  • продажа — 39,87 гривны (в воскресенье — 39,90 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца 2023 года американская валюта снова может подскочить в цене. Такое мнение высказал глава НБУ Андрей Пышный.

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#Евро #Доллар #Деньги #Курс доллара