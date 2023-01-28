Гривня буде стабільною, але є умови: чого чекати від курсу валют у 2023 році

Коливання валюти залежать від обстрілів України російськими солдатами

Стабільність курсу валют в Україні залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Будь-які затримки та невчасні виплати загрожують погіршити становище долара на ринку.

Про це повідомляють "Новини Live" із посиланням на прогнози фінансових аналітиків. Так, експерт компанії Esperio Олександр Болтян заявив, що гривня була стабільною минулого року завдяки фінансовій допомозі від західних партнерів.

За його словами, основний фактор стабільності валюти на ринку — це своєчасність та регулярність надходження фіндопомоги. У цьому році також важлива стабільність допомоги від Заходу.

"Серед чинників, які впливатимуть на валютний ринок країни ми враховуємо насамперед регулярність зовнішнього фінансування, що надходить. Минулий рік нам вдалося пережити тільки завдяки зовнішнім грошам, а за умови, коли війну не закінчують, тому й економіка в зростання поки не піде, в поточному році для нас також важливі кредити та їхня стабільність", — розповідає експерт.

Російські удари по інфраструктурі негативно впливають на нашу економіку та бюджет країни. Адже доводиться витрачати кошти на непередбачені витрати, тому зберігається сильний тиск на валютний ринок.

За словами експерта, гривня у 2023 році буде стабільною в Україні за умови, якщо не буде вищезазначених загроз. У лютому середній курс долара становитиме близько 40 гривень. НБУ поки що може дотримуватись політики фіксованого курсу за рахунок фінансової підтримки держав та міжнародних фінансових інститутів.

"Причин декілька: попит на валюту зростати не буде, оскільки потреба в імпорті енергоносіїв та електрообладнання задовольнили у грудні-січні, саме для цього переважно купували долари та євро", — пояснив фахівець.

У суботу, 28 січня, на готівковому ринку долар можна купити в середньому за 39,91 гривні, а продати — за 40,59 гривні. Мінфін також показав динаміку американської валюти протягом 2022 року на чорному ринку.

Крім того, в Україні достатньо обсягів золотовалютних резервів, щоб утримати курс гривні до долара на рівні 36,6 гривні. Причин для девальвації наразі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2023 році курс валют може зрости. До кінця року він може підскочити до 43 гривень.