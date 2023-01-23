Курс долара в останній тиждень січня: на що чекати, розповіли економісти

Аналітики вважають ринок валюти стабільним

Курс української валюти щодо долара до кінця січня не зазнає суттєвих змін. Так вважає одразу низка експертів. На думку дилера департаменту глобальних ринків OTP Bank Антона Курінного це пов’язано з тим, що немає попиту на валюту дорожче за 40,5 грн за долар.

Про це він розповів у коментарі "НВ". Курінний також відзначив відсутність вільної ліквідності (зайвих коштів у банках) у готівковій гривні. Це може бути пов’язане із використанням тримісячних депозитів на купівлю валюти.

Ринок залишається у межах не нижче 40 грн і не підіймається вище 41 грн, немає превалювання ні попиту, ні пропозиції, розповідає Курінний. Значних змін найближчим часом не очікує й на директор департаменту казначейства Креді Агріколь Банку В’ячеслав Озеров. Він наголосив на стабільності ринку. За даними сайту "Мінфін", долар на чорному ринку коштує 40,35/40,45 грн, євро — 43,203/43,383 грн.

Курс валют в Україні

Частина експертів вважає, що долар не лише не зросте, але ще більше просяде за ціною. Зниження вартості очікується до 36–38 грн. Однак більша частина експертів все ж таки підтримує те, що долар залишиться стабільним. Починаючи з другої половини 2023 року вартість долара може поповзти вгору.