Долар стабільний, але все може змінитися: експерт розповів, коли чекати здорожчання валюти

Поки валюта стабільна, але підвищений попит може все змінити

Вже найближчим часом валютна ситуація в Україні може змінитися. Зокрема, у січні — лютому ціни на американську валюту в українських обмінниках поповзуть до позначок у 41 — 42 гривень за долар.

Таку думку у коментарі виданню "Уніан" висловив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. За його словами, зменшення цін на валюту можна очікувати вже найближчим часом навіть попри те, що підвищений попит збережеться, адже наданий час в країні ще є певні валютні резерви.

Експерт також додав, що безготівковий курс долара в Україні найближчим часом, скоріше за все, залишатиметься стабільним.

Якщо розглянути цінову ситуацію в українських обмінниках станом на ранок 21 січня то, згідно з даними порталу "Мінфін", вона повернулася до здорожчання.

Так, у суботу на купівлю американської валюти складатиме 40,35 гривні, хоча ще вчора 40,32 гривні. Що стосується продажу, то він становить 40,45 гривні у порівнянні з минулоденними 40,40 гривень.

Ціни на європейську валюту виглядають так:

купівля — 43,15 гривні,

продаж — 43,34 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти прогнозують різкий стрибок цін на валюту вже до кінця 2023 року.

Також нагадаємо, що відбувалося з курсом долара США минулого тижня.