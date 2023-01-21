Доллар стабилен, но все может измениться: эксперт рассказал, когда ждать подорожания валюты

Пока валюта стабильна, но повышенный спрос может все изменить

Уже в ближайшее время валютная ситуация в Украине может измениться. В частности, в январе-феврале цены на американскую валюту в украинских обменниках поползут до отметок в 41-42 гривен за доллар.

Такое мнение в комментарии "Униан" высказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский. По его словам, уменьшение цен на валюту можно ожидать уже в ближайшее время даже несмотря на то, что повышенный спрос сохранится, ведь в настоящее время в стране еще есть определенные валютные резервы.

Эксперт также добавил, что безналичный курс доллара в Украине в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться стабильным.

Если рассмотреть ценовую ситуацию в украинских обменниках по состоянию на утро 21 января, то, согласно данным портала "Минфин", она вернулась к удорожанию.

Так, в субботу на покупку американской валюты будет составлять 40,35 гривны, хотя еще вчера 40,32 гривны. Что касается продажи, то она составляет 40,45 гривны по сравнению с прошлыми 40,40 гривен.

Цены на европейскую валюту выглядят так:

покупка — 43,15 гривны,

продажа — 43,34 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты прогнозируют резкий скачок цен на валюту уже к концу 2023 года.

Также напомним, что происходило с курсом доллара США на прошлой неделе.