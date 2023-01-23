Курс доллара в последнюю неделю января: чего ждать, рассказали экономисты

Аналитики считают рынок валюты стабильным

Курс украинской валюты по отношению к доллару до конца января не претерпит существенных изменений. Так считает сразу ряд экспертов. По мнению дилера департамента глобальных рынков OTP Bank Антона Куринного это связано с тем, что нет спроса на валюту дороже 40,5 грн за доллар.

Об этом он рассказал в комментарии "НВ". Куренной также отметил отсутствие свободной ликвидности (излишних средств в банках) в наличной гривне. Это может быть связано с использованием трехмесячных депозитов на покупку валюты.

Рынок остается в рамках не ниже 40 грн и не поднимается выше 41 грн, нет превалирования ни спроса, ни предложения, рассказывает Куренной. Значительных изменений в ближайшее время не ожидает и директор департамента казначейства Креди Агриколь Банка Вячеслав Озеров. Он отметил стабильность рынка. По данным сайта "Минфин", доллар на черном рынке стоит 40,35 / 40,45 грн, евро — 43,203 / 43,383 грн.

Курс валют в Украине

Часть экспертов считает, что доллар не только не вырастет, но еще больше просядет по цене. Снижение стоимости ожидается до 36-38 грн. Однако большая часть экспертов все же поддерживает то, что доллар останется стабильным. Начиная со второй половины 2023 стоимость доллара может поползти вверх.