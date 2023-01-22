Ожидаются колебания: эксперт рассказал, как изменится курс доллара в ближайшую неделю

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара с 22 по 30 января

Курс доллара в Украине до конца января может колебаться в пределах 25-50 копеек. В то же время эти скачки никак не повлияют на общий тренд на валютном рынке в стране.

Стабильность курса может продолжаться затем и феврале, но очень многое зависит от течения военных действий. Об этом директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко рассказал изданию OBOZREVATEL.

"Сейчас трудно спрогнозировать ситуацию на фронте и последствия действий врага. Но учитывая сугубо экономические факторы, с определенной осторожностью можно предположить, что курс доллара останется в стабильных "пределах" 40-41 грн/долл.", – сказал Марченко.

Банкир считает, что позитивные новости с фронта, прежде всего, имеют психологический эффект. То ест, украинцы начинают чувствовать себя более уверенно и это, в свою очередь, сдерживает панические настроения в обществе.

На валютный рынок, по мнению Марченко, могут повлиять еще несколько факторов: риски ракетных атак, уровень инфляции, объем валютных поступлений за экспорт зерновых и объемы военно-технической и энергетической помощи стран-партнеров.

"При сохранении учетной ставки на уровне 25%, а официального курса на отметке 36,6 грн/$ есть все основания считать, что общая ситуация в течение месяца будет похожа на январскую, то есть относительно стабильную. Сейчас можно предположить, что размер учетной ставки и официальный курс вряд ли претерпят изменения", – подчеркнул Герман Марченко.

В целом в 2023 году, как отмечает эксперт, ситуация на валютном рынке будет напрямую зависеть от войны и ее последствий. Также он напомнил, что в госбюджете заложен курс 42 грн/долл. в начале года и 45 грн/долл. – в конце. Однако реалистичность данных расчетов будет зависеть от того, оправдаются ли макроэкономические прогнозы, в частности, о росте ВВП на 2-3% за год и инфляции до 2% в месяц.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 22 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,00 грн (покупка) и 40,50 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 40,36 грн, а продают по 40,45. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, чего ожидать от курса доллара в Украине в 2023 году.