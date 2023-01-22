Очікуються коливання: експерт розповів, як зміниться курс долара у найближчий тиждень

Експерт зробив прогноз щодо курсу долара з 22 по 30 січня

Курс долара в Україні до кінця січня може коливатись у межах 25-50 копійок. Водночас ці стрибки ніяк не вплинуть на загальний тренд на валютному ринку в країні.

Стабільність курсу може тривати потім і лютому, але дуже залежить від перебігу військових дій. Про це директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко розповів виданню OBOZREVATEL.

"Зараз важко спрогнозувати ситуацію на фронті та наслідки дій ворога. Але з огляду на суто економічні чинники, з певною обережністю можна припустити, що курс долара залишиться у стабільних "межах" 40-41 грн/дол.", – сказав Марченко.

Банкір вважає, що позитивні новини з фронту передусім мають психологічний ефект. Тобто українці починають почуватися впевненіше і це, своєю чергою, стримує панічні настрої в суспільстві.

На валютний ринок, на думку Марченка, можуть вплинути ще кілька факторів: ризики ракетних атак, рівень інфляції, обсяг валютних надходжень за експорт зернових та обсяги військово-технічної та енергетичної допомоги країн-партнерів.

"При збереженні облікової ставки на рівні 25%, а офіційного курсу на позначці 36,6 грн/$ є всі підстави вважати, що загальна ситуація протягом місяця буде схожа на січневу, тобто відносно стабільну. Наразі можна припустити, що розмір облікової ставки і офіційний курс навряд чи зазнають змін", – наголосив Герман Марченко.

Загалом у 2023 році, як зазначає експерт, ситуація на валютному ринку безпосередньо залежатиме від війни та її наслідків. Також він нагадав, що у держбюджеті закладено курс 42 грн/дол. на початку року та 45 грн/дол. — в кінці. Проте реалістичність даних розрахунків залежатиме від того, чи виправдаються макроекономічні прогнози, зокрема про зростання ВВП на 2-3% за рік та інфляцію до 2% на місяць.

За даними сайту "Мінфін", сьогодні, 22 січня, середній курс долара в українських банках становить 40,00 грн (купівля) та 40,50 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 40,36 грн, а продають по 40,45 грн. В той самий час, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, чого очікувати від курсу долара в Україні у 2023 році.