Курс помітно зросте: експерт розповів, що буде з доларом у 2023 році

Цього року середній курс долара у нашій країні буде на рівні 39 гривень.

Курс долара в Україні до кінця 2023 року може зрости. Експерт компанії Dragon Capital прогнозує, що ближче до 2024-го вартість "зеленого" буде значно більшою, ніж зараз.

Нинішнього року падіння ВВП України становитиме від 0% до 5%, інфляція прогнозується на рівні 20%. Однак такого падіння економіки, як було 2022-го, не буде. Таку думку висловила генеральний директор та власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала, повідомляє видання Finance.ua.

"Чому падіння? Тому що перші два місяці минулого року були довоєнні — тобто дають певну базу порівняння, плюс ми очікуємо у першому півріччі проблеми з електроенергією. І ми очікуємо, що гаряча фаза війни, яку ми спостерігаємо, триватиме до третього кварталу", — пояснив Фіала.

За його словами, Dragon Capital заклав у макроекономічний прогноз припущення, що повномасштабна війна в Україні сповільниться у другій половині цього року.

Фіала очікує, що середній курс долара в нашій країні у 2023 році буде на рівні 39 гривень, але до кінця року він підскочить до 43 грн.

"Це девальвація трохи менша, ніж на 20% — середній курс минулого року був 32 грн/$", — зазначив експерт.

Водночас він прогнозує, що рівень міжнародної макрофінансової підтримки зросте до $42 млрд, тобто на $10 млрд більше, ніж у 2022 році. Фіала вважає, що цього вистачить, щоби профінансувати потреби держбюджету нашої країни, включаючи витрати на оборону.

За даними сайту Мінфін, сьогодні, 27 січня, на чорному ринку "зелений" купують по 40,4 грн, а продають по 40,48. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Олександр Паращій спрогнозував, що буде з доларом в Україні в лютому 2023 року. На його думку, він може залишатись стабільним, проте є один нюанс.