Курс заметно вырастет: эксперт рассказал, что будет с долларом в 2023 году

В этом году средний курс доллара в нашей стране будет на уровне 39 гривен

Курс доллара в Украине до конца 2023 года может вырасти. Эксперт компании Dragon Capital прогнозирует, что ближе к 2024-му стоимость "зеленого" будет значительно больше, нежели сейчас.

В текущем году падение ВВП Украины составит от 0% до 5%, инфляция прогнозируется на уровне 20%. Однако такого падения экономики, как было в 2022-ом, не будет. Такое мнение высказала генеральный директор и владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает издание Finance.ua.

"Почему падение? Потому что первые два месяца прошлого года были довоенные — то есть дают определенную базу сравнения, плюс мы ожидаем в первом полугодии проблемы с электроэнергией. И мы ожидаем, что горячая фаза войны, которую мы наблюдаем, продлится до третьего квартала", — объяснил Фиала.

По его словам, Dragon Capital заложил в макроэкономический прогноз предположение, что полномасштабная война в Украине замедлится во втором половине текущего года.

Фиала ожидает, что средний курс доллара в нашей стране в 2023 году будет на уровне 39 гривен, но к концу году он подскочит до 43 грн.

"Это девальвация чуть меньше, чем на 20% — средний курс в прошлом году был 32 грн/$", — отметил эксперт.

В то же время он прогнозирует, что уровень международной макрофинансовой поддержки, вырастет до $42 млрд, то есть на $10 млрд больше, чем в 2022 году. Фиала считает, что этого хватит, чтобы профинансировать потребности госбюджета нашей страны, включая расходы на оборону.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 27 января, на черном рынке "зеленый" покупают по 40,4 грн, а продают по 40,48. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Александр Паращий спрогнозировал, что будет с долларом в Украине в феврале 2023 года. По его мнению, он может оставаться стабильным, однако есть один нюанс.