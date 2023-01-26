Курс долара у лютому – банкір розповів, від чого він залежатиме

Банкіри чекають на дії НБУ від яких залежатиме курс у лютому

В Україні продовжує зберігатися валютна стабільність: курс долара не зростає, досягнувши "стелі" 40-41 гривню. Змінитись ситуація це може у лютому, хоча експерти не бачать до того видимих підстав.

Як вважає директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко, ситуація на валютному ринку в лютому багато в чому залежатиме від політики НБУ за розміром облікової ставки та офіційним курсом валют.

"Слід наголосити, що саме завдяки виваженій політиці НБУ протягом останніх кількох місяців курс валют залишається постійним і прогнозованим", — стверджує експерт.

Крім цього, на формування курсу валют у лютому впливатиме низка економічних факторів: рівень інфляції, збереження балансу між попитом та пропозицією на готівкову валюту, отримання макроекономічної допомоги від ЄС та міжнародних фінансових організацій тощо. Окремим рядком слід виділити допомогу країн-партнерів у військовій та енергетичній сферах.

Важливим буде і психологічний стан суспільства, який має допомогти уникнути паніки на валютному ринку та різкого зростання попиту на валюту.

"Звичайно, врахувати всі обставини, які впливатимуть на курс валют, зараз просто неможливо. Однак за найоптимістичнішого сценарію валютний ринок здатний утриматися в існуючих трендах. Саме тому, хоч і з певними застереженнями, ми схильні вважати, що в лютому курс долара буде цілком прогнозованим, залишаючись у межах 40–41 грн», — резюмує Герман Марченко.

Нагадаємо, що керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій також прогнозує стабільний курс долара на лютий, але з одним нюансом.