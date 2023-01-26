Курс доллара в феврале – банкир рассказал, от чего он будет зависеть

Банкиры ждут действий НБУ от которых будет зависеть курс в фнврале

В Украине продолжает сохраняться валютная стабильность: курс доллара не растет, достигнув "потолка" в 40-41 гривну. Измениться ситуация это может в феврале, хотя эксперты не видят к тому видимых оснований.

Как считает директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко, ситуация на валютном рынке в феврале будет во многом зависеть от политики НБУ по размеру учетной ставки и официальному курсу валют.

"Следует подчеркнуть, что именно благодаря взвешенной политике НБУ на протяжении последних нескольких месяцев, курс валют остается постоянным и прогнозируемым", — утверждает эксперт.

Помимо этого, на формирование курса валют в феврале будет влиять ряд экономических факторов: уровень инфляции, сохранение баланса между спросом и предложением на наличную валюту, получение макроэкономической помощи от ЕС и международных финансовых организаций и т.д. Отдельной строкой следует выделить помощь стран-партнеров в военной и энергетической сферах.

Важным будет и психологическое состояние общества, что должно помочь избежать паники на валютном рынке и резкого роста спроса на валюту.

"Конечно, учесть все обстоятельства, которые будут влиять на курс валют, сейчас просто невозможно. Однако при самом оптимистическом сценарии валютный рынок способен удержаться в существующих трендах. Именно поэтому, хоть и с определенными оговорками, мы склонны считать, что в феврале курс доллара будет вполне прогнозируемым, оставаясь в пределах 40–41 грн", — резюмирует Герман Марченко.

Напомним, что руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий также прогнозирует стабильный курс доллара на февраль, но с одним нюансом.