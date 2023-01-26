Долар на чорному ринку дешевшає: що прогнозують валюті на 2023 рік

На думку Олега Пендзина, зараз немає істотних підстав, аби казати про можливий ріст курсу американської валюти

Вартість долара протягом 2023 року буде вирізнятися стабільністю, хоча дехто із експертів і переконаний, що напрочуд позитивних прогнозів давати не варто. При цьому економіст Олег Пендзин певен, що цьогоріч на чорному ринку американська валюта може опуститися навіть нижче тих позначок, які були початково закладені при плануванні держбюджету. На його думку, цьому сприяє відсутність достатніх підстав для просідання нацвалюти.

Про це повідомляють "Новини Live". Пендзин підкреслює, що гривня зараз тільки зміцнюється, чому сприяють нові надходження міжнародної фінансової допомоги. Саме тому він не радить скуповувати іноземну валюту, адже та може впасти нижче 40 гривень.

Додаткової впевненості у подальшому здешевшанні валюти США економісту додає існуючі перспективи щодо продовження дії "зернового коридору" у Чорному морі.

"Потрясінь на ринку не очікується, а в разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцниться і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу", — підкреслив спеціаліст.

Водночас він додає, що частковий вплив на вартість валюти все ж має розвиток війни та ймовірність чергової ескалації на фронті.

Проте поки актуальний курс долара свідчить про те, що "самопочуття" гривні справді стає лише кращим. Так, за даними порталу "Мінфін", на ранок 26 січня долар США при купівлі коштує 40,40 грн, що на копійку дешевше, аніж минулого банківського дня. У продажу валюта сягнула позначки 40,48 грн.

Курс валют в Україні на чорному ринку 26 січня

Також змінилася і вартість євро. Продають європейську валюту в середньому за 43,50 грн, а купують — за 43,65 грн.

Як виглядає ситуація на міжбанку, можна дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 26 січня

Курс євро в Україні 26 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на курс долара до кінця січня і чи варто скуповувати валюту в обмінниках.

Також ми повідомляли, коли можна очікувати істотного подорожчання американської валюти і що на це може вплинути.