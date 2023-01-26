Доллар на черном рынке дешевеет: что прогнозируют валюте на 2023 год

По мнению Олега Пендзина, пока нет существенных оснований говорить о возможном росте курса американской валюты

Стоимость доллара в течение 2023 года будет отличаться стабильностью, хотя некоторые из экспертов и убеждены, что удивительно положительных прогнозов давать не стоит. При этом экономист Олег Пендзин уверен, что в этом году на черном рынке американская валюта может опуститься даже ниже отметок, которые были изначально заложены при планировании госбюджета. По его мнению, этому способствует отсутствие достаточных оснований для проседания нацвалюты.

Об этом сообщают "Новости Live". Пендзин подчеркивает, что гривня сейчас только укрепляется, что поддерживают новые поступления международной финансовой помощи. Именно поэтому он не советует скупать иностранную валюту, ведь может упасть ниже 40 гривен.

Дополнительную уверенность в дальнейшем удешевлении валюты США экономисту придают перспективы продления действия "зернового коридора" в Черном море.

"Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу", — подчеркнул специалист.

В то же время, он добавляет, что частичное влияние на стоимость валюты все же имеет развитие войны и вероятность очередной эскалации на фронте.

Однако пока актуальный курс доллара свидетельствует о том, что "самочувствие" гривны, действительно, становится только лучше. Так, по данным портала "Минфин", на утро 26 января доллар США при покупке стоит 40,40 грн, что на копейку дешевле, чем в прошлый банковский день. В продаже валюта достигла отметки 40,48 грн.

Курс валют в Украине на черном рынке 26 января

Также изменилась стоимость евро. Продают европейскую валюту в среднем за 43,50 грн, а покупают – за 43,65 грн.

Как обстоит ситуация на межбанке, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 26 января

Курс евро в Украине 26 января

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет курс доллара до конца января и стоит ли скупать валюту в обменниках.

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