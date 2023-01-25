В выходные валюту лучше не покупать: актуальный курс доллара и советы эксперта

Курс доллара от НБУ пока остается на уровне 36,6 и не меняется

Курс доллара в Украине пока находится в стабильном положении. Однако на 100% точно предсказать дальнейшие колебания не может никто из-за непредсказуемости факторов влияния.

Если вы планировали покупку валюты, тянуть с этим не стоит. Об этом рассказал приватный инвестор Василий Матий в комментарии 24 каналу. Эксперт утверждает, что покупать валюту нужно постепенно и понемногу, не пытаясь дождаться более низкого курса. Одновременно с этим не стоит бежать в обменник и скупать валюту на все сбережения, как только повеяло нестабильностью на рынке.

Матий считает, что есть риск того, что стоимость доллара изменится. Он также рекомендует приобретать валюту только в будние дни, поскольку курс в выходные может измениться непредсказуемо. По состоянию на 25 января в Украине на черном рынке в среднем за доллар просят 40,410 / 40,493 грн, а за евро — 43,440 / 43,6 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2023 году ожидается скачок курса доллара. В ближайший месяц резких изменений ждать не стоит, считают экономисты, а вот во второй половине года стоит быть внимательными.