У вихідні валюту краще не купувати: актуальний курс долара та поради експерта

Курс долара від НБУ поки що залишається на рівні 36,6 і не змінюється

Курс долара в Україні поки перебуває у стабільному становищі. Однак на 100% точно передбачити подальші коливання не може ніхто через непередбачуваність факторів впливу.

Якщо ви планували покупку валюти, зволікати з цим не варто. Про це розповів приватний інвестор Василь Матій у коментарі 24 каналу. Експерт стверджує, що купувати валюту потрібно поступово та потроху, не намагаючись дочекатися нижчого курсу. Водночас не варто бігти в обмінник і скуповувати валюту на всі заощадження, як тільки віяло нестабільністю на ринку.

Матій вважає, що є ризик того, що вартість долара зміниться. Він також рекомендує купувати валюту тільки в будні, оскільки курс у вихідні може змінитися непередбачено. Станом на 25 січня в Україні на чорному ринку в середньому за долар просять 40,410/40,493 грн, а за євро — 43,440/43,6 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2023 році очікується стрибок курсу долара. Найближчого місяця різких змін чекати не варто, вважають економісти, а от у другій половині року варто бути уважними.