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Долар наприкінці січня: чи чекати стрибка курсу

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Микита Синицін Микита Синицін
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Долар не зростатиме
Долар не зростатиме. Фото Відкриті джерела

Експерт розповів, що стримує долар від зростання

Фінансова допомога Євросоюзу, впевненість у діях ЗСУ та правильна політика Нацбанку – ці три основні чинники продовжать впливати на курс долара до кінця січня 2023-го. Тому, швидше за все, не слід очікувати на сильну зміну курсу американської валюти і, найімовірніше, валютний коридор продовжить залишатися в межах 40-41 гривні за долар.

Про це повідомив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

За його словами, ефективні дії НБУ дозволили збалансувати попит/пропозицію на валюту в Україні завдяки новим конвертаційним програмам, своєчасним "інтервенціям", зваженому підходу до збереження рівня облікової ставки та офіційного курсу валют.

Додатковим фактором стабільності стало отримання Україною першого траншу фіндопомоги ЄС у розмірі 3 млрд євро із 18 мільярдів, запланованих на 2023 рік.

І, нарешті, за останніми соцопитуваннями, понад 90% громадян України довіряють діям ЗСУ, тобто суспільство налаштоване позитивно, не панікує і не поспішає купувати долари.

"Таким чином, з 23 по 31 січня не варто очікувати будь-яких глобальних змін на валютному ринку. Курс долара залишатиметься в "коридорі" 40-41 грн. Також цілком можливі незначні ситуативні коливання курсу в межах 0,25-0,5 грн, проте вони навряд чи змінять валютні тренди, сформовані у перші місяці зими", — підсумовує Герман Марченко.

Нагадаємо, на думку кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, курс долара в Україні може навіть впасти.

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#Гривня #Долар #Курс долара