Укр

Доллар в конце января: ждать ли скачка курса

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Доллар расти не будет
Доллар расти не будет. Фото Открытые источники

Эксперт рассказал, что сдерживает доллар от роста

Финансовая помощь Евросоюза, уверенность в действиях ВСУ и правильная политика Нацбанка – эти три основных фактора продолжат влиять на курс доллара до конца января 2023-го. Поэтому, скорее всего, не следует ожидать сильного изменения курса американской валюты и, вероятнее всего, валютный коридор продолжит оставаться в пределах 40-41 гривны за доллар.

Об этом "Телеграфу" сообщил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

По его словам, эффективные действия НБУ позволили сбалансировать спрос/предложение на валюту в Украине, благодаря новым конвертационным программам, своевременным "интервенциям", взвешенному подходу к сохранению уровня учетной ставки и официальному курсу валют.

Дополнительным фактором стабильности стало получение Украиной первого транша финпомощи ЕС в размере 3 млрд евро из 18 миллиардов, запланированных на 2023 год.

И, наконец, по последним соцопросам, более 90% граждан Украины доверяют действиям ВСУ, то есть, общество настроено положительно, не паникует и не спешит покупать доллары.

"Таким образом, с 23 по 31 января не стоит ожидать каких-либо глобальных изменений на валютном рынке. Курс доллара будет оставаться в "коридоре" 40-41 грн. Также вполне возможны незначительные ситуативные колебания курса в пределах 0,25-0,5 грн, однако они вряд ли изменят валютные тренды, сформированные в первые месяцы зимы", — заключает Герман Марченко.

Напомним, по мнению кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара в Украине может даже упасть.

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#Гривна #Доллар #Курс доллара