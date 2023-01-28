Гривна будет стабильной, но есть условия: чего ждать от курса валют в 2023 году

Колебания валюты зависят от обстрелов Украины российскими солдатами

Стабильность курса валют в Украине зависит от внешней финансовой помощи. Любые задержки и несвоевременные выплаты грозят ухудшить положение доллара на рынке.

Об этом сообщают "Новини Live" со ссылкой на прогнозы финансовых аналитиков. Так, эксперт компании Esperio Александр Болтян заявил, что гривна была стабильна в прошлом году благодаря финансовой помощи от западных партнеров.

По его словам, основной фактор стабильности валюты на рынке — это своевременность и регулярность поступления финпомощи. В наступившем году также важна стабильность помощи от Запада.

"Среди факторов, которые будут влиять на валютный рынок страны мы учитываем прежде всего регулярность поступающего внешнего финансирования. Прошлый год нам удалось пережить только благодаря внешним деньгам, а при условии, когда войну не заканчивают, поэтому и экономика в рост пока не пойдет, в текущем году для нас также важны кредиты и их стабильность", — рассказывает эксперт.

Российские удары по инфраструктуре негативно влияют на нашу экономику и бюджет страны. Ведь приходится тратить средства на непредвиденные расходы, из-за этого сохраняется сильное давление на валютный рынок.

По словам эксперта, гривна в 2023 году будет стабильной в Украине при условии, если не будет вышеуказанных угроз. В феврале средний курс доллара будет около 40 гривен. НБУ пока что может соблюдать политику фиксированного курса за счет финансовой поддержки государств и международных финансовых институтов.

"Причин несколько: спрос на валюту расти не будет, поскольку потребность в импорте энергоносителей и электрооборудования удовлетворили в декабре-январе, именно для этого преимущественно покупали доллары и евро", — пояснил специалист.

В субботу, 28 января, на наличном рынке доллар можно купить в среднем за 39,91 гривен, а продать — за 40.59 гривен. "Минфин" также показал динамику американской валюты в течение 2022 года на черном рынке.

Кроме того, в Украине достаточное количество объемов золотовалютных резервов, чтобы удержать курс гривны к доллару на уровне 36,6 гривны. Причин для девальвации сейчас нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2023 году курс валют может вырасти. К концу года он может подскочить до 43 гривен.