Доллар пойдет вниз: украинцам рассказали, ждать ли в марте резких скачков курса

Военные действия в Украине напрямую влияют на ситуацию с курсом доллара

Ситуация на валютном рынке в Украине может измениться в начале весны. Курс доллара может несколько снизиться. Хотя существенных изменений ожидать не стоит.

На протяжении февраля курс колебался в пределах отметки в 40 гривен. В то ж время наблюдается тенденция к снижению стоимости валюты на наличном рынке. "Зеленый" может подешеветь на 10-20 копеек в ближайшее время. Такое мнение выразил руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, передает издание OBOZREVATEL.

"Помимо очевидных рисков, например, эскалации, есть давление на гривну, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого притока гривны за счет бюджетных расходов, оно постепенно уменьшается", – прогнозирует аналитик.

По его словам, ситуация на валютном рынке напрямую зависит от военных действий в Украине. Заметно улучшить ситуацию могут военные успехи наших защитников и деоккупация территорий.

Отметим, что по данным Минфин, сегодня, 27 февраля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 39,35 грн (покупка) и 39,80 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 39,44 грн, а продают по 39,59. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко сделал прогноз по курсу доллара в Украине на март.