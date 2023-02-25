Доллар в обменниках удержал позиции: украинцам рассказали, где его выгоднее покупать

Эксперт объяснил, как купить доллар выгоднее

Жителям Украины предоставили возможность приобрести валюту в онлайн режиме по достаточно выгодному курсу. Однако получить на одни руки можно не больше 100 тысяч гривен.

По словам экономиста Любомира Остапива, курсы на онлайн-покупку более привлекательны, чем в обменниках. Например, в monobank и ПриватБанке они в районе 37,50 гривны за один доллар. Об этом эксперт рассказал в комментарии изданию OBOZREVATEL.

"Поэтому если кто хочет купить валюту по достаточно выгодному курсу, то это можно сделать онлайн", — пояснил он.

Кроме того, отвечая на вопрос, стоит ли покупать валюту сейчас или лучше подождать, Остапов сказал:

"Я не думаю, что какой-то рядовой украинец будет ждать, что курс гривны к доллару будет составлять не 37, а 30 гривен ", – намекнул он.

Что с ценами на валюту сегодня

В первой выходной неделе, 25 февраля, наличная американская валюта снова подешевела, однако только на одну копейку.

Так, финансовый портал "Минфин" сообщает, что в субботу доллар США будет стоить 39,60 гривны при покупке. В то же время, продажа обойдется в 39,69 гривны.

Евро сегодня будет стоить:

покупка — 41,55 гривны,

продажа — 41,75 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие прогнозы по ценам на валюту грядущей весной дал экономист Олег Гетьман.