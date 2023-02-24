Возможны изменения – банкир рассказал, чего ждать от курса доллара в конце февраля
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Доллар может измениться по отношению к гривне на следующей неделе
Конец февраля и начало марта могут ознаменоваться незначительными колебаниями курса доллара по отношению к гривне, при которых цена нацвалюты может измениться примерно на 50 копеек. В целом же валютный коридор курса доллара составит 39,5-40,5 грн.
По словам Германа Марченко, директора департамента казначейства АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK), следующую неделю с 27 февраля по 5 марта возможны колебания курса наличного доллара, но они будут находиться в пределах 0,5 грн, что вполне допустимо и не приведет к панике на рынке.
Курс будет стабильным за счет прежних факторов:
- размер инфляции, который сейчас даже ниже показателей начала 2022 года;
- стабильны учетная ставка и официальный курс доллара от НБУ;
- достигнут баланс между спросом и предложением на валюту;
- объемы международной макрофинансовой помощи частично покрывают потребности госбюджета: за 1,5 месяца Украина суммарно получила около 172 млрд грн от ЕС и США;
- поступает валюта от экспорта зерна, растут и налоговые поступления — украинский бизнес адаптируется к военным вызовам, где это возможно.
"По всем признакам в период с 27 февраля по 5 марта будет сохранен валютный коридор в 1 грн между самой низкой и высокой курсовыми отметками. По состоянию на сегодняшний день такое расхождение возможного курса является допустимым", — подчеркнул эксперт.
В целом он ожидает что курс доллара 27 февраля – 5 марта будет в коридоре 39,5-40,5 грн.
По мнению экономического эксперта Даниила Монина курс доллара весной может вырасти только при условии задержек с финансированием.