Возможны изменения – банкир рассказал, чего ждать от курса доллара в конце февраля

Доллар может измениться по отношению к гривне на следующей неделе

Конец февраля и начало марта могут ознаменоваться незначительными колебаниями курса доллара по отношению к гривне, при которых цена нацвалюты может измениться примерно на 50 копеек. В целом же валютный коридор курса доллара составит 39,5-40,5 грн.

По словам Германа Марченко, директора департамента казначейства АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK), следующую неделю с 27 февраля по 5 марта возможны колебания курса наличного доллара, но они будут находиться в пределах 0,5 грн, что вполне допустимо и не приведет к панике на рынке.

Курс будет стабильным за счет прежних факторов:

размер инфляции, который сейчас даже ниже показателей начала 2022 года;

стабильны учетная ставка и официальный курс доллара от НБУ;

достигнут баланс между спросом и предложением на валюту;

объемы международной макрофинансовой помощи частично покрывают потребности госбюджета: за 1,5 месяца Украина суммарно получила около 172 млрд грн от ЕС и США;

поступает валюта от экспорта зерна, растут и налоговые поступления — украинский бизнес адаптируется к военным вызовам, где это возможно.

"По всем признакам в период с 27 февраля по 5 марта будет сохранен валютный коридор в 1 грн между самой низкой и высокой курсовыми отметками. По состоянию на сегодняшний день такое расхождение возможного курса является допустимым", — подчеркнул эксперт.

В целом он ожидает что курс доллара 27 февраля – 5 марта будет в коридоре 39,5-40,5 грн.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина курс доллара весной может вырасти только при условии задержек с финансированием.