Можливі зміни – банкір розповів, чого чекати від курсу долара наприкінці лютого

Долар може змінитися щодо гривні наступного тижня

Кінець лютого та початок березня можуть ознаменуватися незначними коливаннями курсу долара щодо гривні, за яких ціна нацвалюти може змінитися приблизно на 50 копійок. Загалом же валютний коридор курсу долара становитиме 39,5-40,5 грн.

За словами Германа Марченка, директора департаменту казначейства АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK), наступний тиждень з 27 лютого по 5 березня можливі коливання курсу готівкового долара, але вони будуть перебувати в межах 0,5 грн, що цілком допустимо і не призведе до паніки на ринку.

Курс буде стабільним за рахунок колишніх факторів:

розмір інфляції, який зараз навіть нижчий за показники початку 2022 року;

стабільні облікова ставка та офіційний курс долара від НБУ;

досягнуто балансу між попитом і пропозицією на валюту;

обсяги міжнародної макрофінансової допомоги частково покривають потреби держбюджету: за 1,5 місяці Україна сумарно отримала близько 172 млрд. грн. від ЄС та США;

надходить валюта від експорту зерна, зростають і податкові надходження — український бізнес адаптується до військових викликів, де це можливо.

"За всіма ознаками в період з 27 лютого по 5 березня буде збережено валютний коридор в 1 грн між найнижчою та найвищою курсовими відмітками. Станом на сьогодні таке розбіжність можливого курсу є допустимим", — підкреслив експерт.

Загалом він очікує, що курс долара 27 лютого – 5 березня буде в коридорі 39,5-40,5 грн.

На думку економічного експерта Данила Моніна курс долара навесні може зрости лише за умови затримок із фінансуванням.