Долар здорожчав: чи варто чекати навесні різких стрибків курсу

Експерти розповіли, чи варто чекати на "гойдалки" курсу

Прийдешня весна, скоріше за все, якихось різких коливань готівкового курсу долара не принесе. На думку економіста Данила Моніна, долар може почати різко дорожчати лише за умови затримок з надходженнями фінансування.

Про це експерт розповів у коментарі "24 каналу", зазначивши, що весною 2023 року ситуація з курсом буде стабільною.

"Наприклад, буде надходити не 3 мільярди, а півтора чи один. Але в цілому я думаю, що навесні у нас буде досить стабільна курсова ситуація", — пояснив він.

Водночас директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко переконаний, що у березні доларовий курс коливатиметься від 39,5 до 41 гривні за "зелений". За словами експерта, у лютому його ціна була сформована економічно обґрунтованим валютним коридором на подальші два місяці.

"Загалом, є всі підстави вважати, що ситуація на валютному ринку в березні буде схожа на лютневу", — додав Марченко.

Що відбувається з валютою в обмінниках сьогодні

За даними фінансового порталу "Мінфін", курс долара у четвер, 23 лютого, порівняно з учорашніми розцінками трошки здорожчав, а саме:

купівля — 39,55 гривні (у середу — 39,51),

продаж — 39,65 гривні (у середу — також 39,65 гривні).

Ціна євро:

купівля — 41,75 гривні,

продаж — 41,95 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як економіст Олег Гетьман спрогнозував, чого українцям чекати від курсу долара навесні.