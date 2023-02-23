Доллар подорожал: стоит ли ждать весной резких скачков курса

Эксперты рассказали, стоит ли ждать "качелей" курса

Грядущая весна, скорее всего, каких-то резких колебаний наличного курсдоллара не принесет. По мнению экономиста Даниила Монина, американская валюта может начать резко дорожать только при условии задержек с финансированием.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "24 каналу", отметив, что весной 2023 года ситуация с курсом будет стабильной.

"Например, будет поступать не 3 миллиарда, а полтора или один. Но в целом я думаю, что весной у нас будет довольно стабильная курсовая ситуация", – пояснил он.

В то же время, директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко убежден, что в марте долларовый курс будет колебаться от 39,5 до 41 гривен за "зеленый". По словам эксперта, в феврале его цена была сформирована экономически обоснованным валютным коридором на последующие два месяца.

"В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую", — добавил Марченко.

Что происходит с валютой в обменниках сегодня

По данным финансового портала "Минфин", курс доллара в четверг, 23 февраля, по сравнению со вчерашними расценками немного вырос, а именно:

покупка — 39,55 гривны (в среду — 39,51),

продажа — 39,65 гривны (в среду — 39,65).

Цена евро:

покупка — 41,75 гривны,

продажа — 41,95 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как экономист Олег Гетьман спрогнозировал, чего украинцам ждать от курса доллара весной.