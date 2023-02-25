Долар в обмінниках утримав позиції: українцям розповіли, де його вигідніше купувати

Експерт пояснив, як придбати долар вигідніше

Жителям України надали можливість придбати валюту в онлайн режимі за досить вигідним курсом. Однак отримати на одні руки можна не більше 100 тисячі гривень.

За словами економіста Любомира Остапіва, курси на онлайн-покупку є більш привабливими, аніж в обмінниках. До прикладу, у monobank та ПриватБанку вони в районі 37,50 гривень за один долар. Про це експерт розповів у коментарі виданню OBOZREVATEL.

"Тому якщо хтось хоче купити валюту по достатньо вигідному курсу, то це можна зробити онлайн", – пояснив він.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи варто купляти валюту зараз, або краще зачекати, Остапів сказав:

"Я не думаю, що якийсь пересічний українець буде чекати, що курс гривні до долара буде становити не 37, а 30 гривень", – натякнув він.

Що з цінами на валюту сьогодні

У перший вихідний тижня, 25 лютого, готівкова американська валюта знову здешевшала, однак лише на одну копійку.

Так, фінансовий портал "Мінфін" повідомляє, що у суботу долар США коштуватиме 39,60 гривень під час купівлі. Водночас продаж обійдеться у 39,69 гривні.

Євро сьогодні коштуватиме:

купівля — 41,55 гривні,

продаж — 41,75 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прогнози щодо цін на валюту прийдешньої весни дав економіст Олег Гетьман.