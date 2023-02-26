Что ждать от доллара в начале марта: прогноз эксперта на неделю

Эксперты считают, что национальная валюта удержится

Курс доллара в Украине продолжает оставаться на уровне предыдущих дней. Даже на наличном рынке он ниже 40 грн. Гривна достаточно крепкая и это условие курсовой стабильности.

Но укрепление валюты кратковременно, а не глобально. Постоянная стабильность валюты маловероятна. Об этом директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко рассказал в комментарии сайту Pro Деньги.

Он считает, что в конце февраля — начале марта значительные колебания курса не ожидаются. Стоимость доллара в обменниках в Украине на следующей неделе ожидается в рамках 39,5–40,5 грн за доллар. Это несколько расширенные, но объективные пределы, считает эксперт.

В настоящее время курс валют в Украине на наличном рынке составляет:

доллар — 39,550/39,65 грн,

евро — 41,467/41,675 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что весной курс также будет держаться более-менее в тех же рамках. В то же время эксперты считают, что он может немного вырасти. Важным залогом стабильности гривны является не только ситуация на военных поприщах, но и с экономической помощью от стран партнеров.