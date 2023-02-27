Долар піде вниз: українцям розповіли, чи чекати у березні різких стрибків курсу

Бойові дії в Україні безпосередньо впливають на ситуацію з курсом долара

Ситуація на валютному ринку в Україні може змінитись на початку весни. Курс долара може дещо знизитися. Хоча істотних змін не варто очікувати.

Протягом лютого курс коливався в межах позначки 40 гривень. Водночас спостерігається тенденція до зниження вартості валюти на готівковому ринку. "Зелений" може подешевшати на 10-20 копійок найближчим часом. Таку думку висловив керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій, повідомляє видання OBOZREVATEL.

"Крім очевидних ризиків, наприклад, ескалації, є тиск на гривню, який фактично почався наприкінці минулого року через великий приплив гривні за рахунок бюджетних видатків, він поступово зменшується", — прогнозує аналітик.

За його словами, ситуація на валютному ринку безпосередньо залежить від воєнних дій в Україні. Помітно покращити ситуацію можуть воєнні успіхи наших захисників та деокупація територій.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 27 лютого, середній курс долара в українських банках становить 39,35 грн (купівля) і 39,80 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 39,44 грн, а продають по 39,59 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко дав прогноз курсу долара на березень.