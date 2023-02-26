Що чекати від долара на початку березня: прогноз експерта на тиждень

Експерти вважають, що національна валюта втримається

Курс долара в Україні продовжує лишатися на рівні попередніх днів. Навіть на готівковому ринку він нижчий за 40 грн. Гривня достатньо міцна і це умова курсової стабільності.

Та зміцнення валюти короткочасне, а не глобальне. Постійна стабільність валюти малоімовірна. Про це директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко розповів у коментарі сайту Pro Гроші.

Він вважає, що наприкінці лютого — початку березня значних коливань курсу не очікується. Вартість долара в обмінках в Україні на наступному тижні очікується в рамках 39,5-40,5 грн за долар. Це трохи розширені, але об'єктивні межі, вважає експерт.

Наразі курс валют в Україні на готівковому ринку становить:

долар — 39,550 / 39,65 грн,

євро — 41,467 / 41,675 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що навесні курс також триматиметься більш-менш в тих самих рамках. Водночас експерти вважають, що він може трохи вирости. Важливою запорукою стабільності гривні є не тільки ситуація на військових теренах, а й з економічною допомогою від країн партнерів.